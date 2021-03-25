قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 643 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.





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