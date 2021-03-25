وزير الرى: مصر لن تقبل الإجراءات الأحادية لأثيوبيا فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، ديو جيدى روريما وزير البيئة والزراعة والثروة الحيوانية البوروندى والذى يقوم بزيارة للقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال الموارد المائية.





وأعرب الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته بزيارة نظيره البوروندى للقاهرة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وتطلعه للعمل سوياً على تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية بدولة بوروندى الشقيقة، ومن جانبه أعرب الوزير البوروندى عن شكره وتقديره للدعوة الكريمة التى تلقاها لزيارة مصر، ورغبته فى تحقيق المزيد من التعاون بين الوزارتين فى مجال الموارد المائية.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على تفعيل مذكرة التفاهم من خلال قيام مصر بعمل عدد من الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار بدولة بوروندى، واستفادة الجانب البوروندى من الخبرات المصرية فى مجال المياه الجوفية، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية بدولة بوروندى، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات افتراضية بين مسؤولى البلدين للتعرف على احتياجات الجانب البوروندى، على أن يعقب ذلك قيام فريق بحثى مصرى بزيارة لدولة بوروندى لعمل مخطط عام Master Plan للموارد المائية فى بوروندى، والتعرف على المشكلات التى تواجه قطاع المياه مع اقتراح المشاريع التى يمكن تنفيذها للتعامل مع هذه المشكلات.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الدراسات الخاصة بمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وعرض لحجم الفوائد التى ستعود على جميع دول حوض النيل المشاركة فى هذا المشروع الهام.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع الوزير البورندى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

كما أكد عبد العاطى أن سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حاليا، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى الجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والرى لدعم التعاون مع دول حوض النيل، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجارى المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الإفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وعقب اللقاء اصطحب الدكتور عبد العاطى السيد روريما لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما استعرض جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذى تم تصنيعه بمعرفة مهندسى وزارة الموارد المائية والرى والذى يقوم بتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه مشبعة، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.