بروتوكول تعاون بين القوي العاملة وهندسة الإسكندرية لتدريب الطلاب علي ...

امتداداً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزير القوي العاملة محمد سعفان ، وجامعة الإسكندرية الذي يهدف إلى التعاون بين الطرفين لتدريب الطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة علي مهن فنية تعمل علي تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع علي الأفكار الحديثة لريادة الأعمال، والتدريب المهني والتحويلي دعما للاقتصاد والحد من البطالة ، وذلك من خلال عقد ورش عمل بالجامعة ترتكز إلي الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال ، وذلك تحت مسمى مبادرة "بلدك معاك" .

في هذا الإطار وقع ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة ، والدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بروتوكولا للتعاون بين الجانبين ، يقضي بعقد دورات تدريبية لطلاب الكلية في مجال

والذي يتضمن عددا من الدورات التدريبية في مجال ميكانيكا السيارات ، وتشغيل وصيانة الماكينات، واللحام المتطور، وكهرباء التركيبات، والتبريد والتكييف، ولف المواتير.

وقال مدير المديرية أنه سيتم منح المتدربين شهادات اجتيازالدورات معتمدة من مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، مشيرا إلي أن هذا التعاون مع الجامعة يأتي لنشر وتنمية التدريب الميداني لدي طلبة الجامعة خاصة طلاب كلية الهندسة والتي ترتبط دراستهم بهذه النوعية من التدريب من أجل النهوض بالتعليم والذي يعتبر من الأركان الرئيسية للارتقاء بالدولة المصرية.