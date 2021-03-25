شعراوي: بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل.. الأسبوع المقبل

في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد صف ثان من القيادات المحلية المدربين علي التعامل مع كافة المستجدات ... تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل والمدرجة خلال الخطة التدريبية للعام المالي الحالي الأسبوع المقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر علي مدار 3 أسابيع ويستفيد منها 50 متدرباً من الوزارة وجميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوي اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة في جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في تطوير العمل بالمحليات في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الانسان المصري وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتي تهدف الي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة .

وأشار اللواء شعراوي إلي أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل في المحليات يعمل علي صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التي تقوم بتدريبهم بما يعمل علي الارتقاء بمستوي الأداء في المحليات وتحقيق رضا المواطنين علي أرض الواقع، مؤكداً أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الجزء الثاني التركيز علي ورش العمل ونماذج المحاكاة في جميع الموضوعات التي تخص الإدارة المحلية بالإضافة إلي تنفيذ ورش عمل متقدمة في مجالات التفكير الابداعي والابتكاري والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعي وهندسة الانسانيات.

ووجه اللواء شعراوي القائمين علي تنفيذ دورة قادة المستقبل بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التي يقوم بإعدادها المتدربون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات في المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها مؤكداً اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين في هذه الدورة وتكريم الأوائل فيها بالحصول علي دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم علي ثقافات وخبرات عالمية في مجال الإدارة المحلية ولتحفيزهم علي الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة .

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين علي مستوي جميع المحافظات وديوان عام الوزارة ، إضافة إلي بعض المتميزين الحاصلين علي دورات اعداد المتدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بهذه الدورة وهي أن يكون المتدرب من حملة المؤهلات العليا ويتمتع بشخصية قيادية والا يزيد السن عن 45 عاماً وأن يجتاز الاختبار الذي عقد بمركز التنمية المحلية بسقارة للقبول بالدورة والا يشغل موقعاً قيادياً في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية الأولى دورة متقدمة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضى والتخطيط العمرانى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري الوحدات القروية في مجال استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة إضافة الى دورة متقدمة في اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 78 مستفيداً من جميع المحافظات