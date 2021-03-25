وزير التعليم العالي يشارك في انطلاق مهرجان إبداع التاسع

شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس فى فعاليات احتفالية انطلاق مهرجان إبداع التاسع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.

بدأت مراسم الحفل بتقديم مجموعة من العروض الفنية للطلاب المشاركين في المهرجان، والتي نالت استحسان الحضور وقدمت صورة واقعية عن مواهب الطلاب الفنية والأدبية.

وفي كلمته، عبر د. خالد عبد الغفار عن سعادته بالمشاركة في فعاليات إطلاق المهرجان بدعوة من وزير الشباب والرياضة، مثمنًا الجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وتنمية مهارات الشباب، وذلك من خلال الحرص على دورية انعقاد المهرجان، وتزايد أعداد الطلاب المشاركين، وكذلك المؤسسات التعليمية من جامعات ومعاهد وأكاديميات تعليمية.

وأكد عبد الغفار على التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة والعمل سويًا من أجل اكتشاف قدرات الطلاب ومواهبهم وخلق أجواء تنافسية فيما بينهم خاصة في ضوء حضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين بجميع المجالات كلجان التحكيم لتقييم الأعمال التي يقدمها الطلاب.

وأشار الوزير في كلمته إلى ضرورة الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وابتكاراتهم خاصة مع وجود أكثر من 3 مليون طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا على تفعيل دور مكتشفي المواهب من أجل اتاحة الفرصة لاتساع دائرة المنافسة بين الطلاب المشاركين.

ومن جانبه، قدم د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في كلمته الشكر للدكتور خالد عبد الغفار لتقديمه الدعم والمساندة لكافة المواهب والمبتكرين من الشباب وعدم ادخار أي جهد من أجل تنمية المواهب والشباب المبتكرين، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

كما أشاد صبحي في كلمته بمساندة القيادة السياسية لشباب المبتكرين ورعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم وذلك من خلال التكامل بين وزارات الحكومة بما يصب في مصلحة وتنمية وتبني شباب الموهوبين والمبتكرين.

وفي ختام الحفل، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقديرًا لدوره الداعم لنجاح المهرجان ومساندة شباب الموهوبين من الطلاب المصريين.