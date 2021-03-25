التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا الليلة.. محمد صلاح يقود التشكيل

يدخل منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس مباراة هامة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نظيره الكينى مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة ، خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمد مجدي أفشة ، خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد".

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكيني فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الثانية أمام جزر القمر يوم 29 مارس الجاري في القاهرة.