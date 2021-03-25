انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات التجديد- والتظلم- والسداد والاستعلام عن مخالفات المرور 2021- عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يستعرض مصر فايف الرابط الرسمي لموقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وكذلك نقدم خطوات تجديد الرخصة عبر الإنترنت في بضع دقائق، حيث قد إستحوذت تلك الخدمات على إهتمام شديد في الفترات الأخيرة على المحركات البحثية والسوشيال ميديا، من قبيل أصحاب المركبات بأنواعها المختلفة سواء كانت سيارات “ملآكي أو درجات أو مركبات نقل”، نظراً لتخوف أصحاب السيارات من الذهاب إلى المكاتب والوحدات المرورية في ظل إستمرار الحالة الوبائية في مصر وكافة دول العالم، كما يتاح البدائل الإليكترونية الآمنة والتي من خلالها يتمكن المواطن إجراء كافة الخدمات والإستعلامات بصورة إلكترونية أمنة من المنزل.

تابع.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2021:

لدخول>> الموقع الرسمي لبوابة المرور، إضغط هنا.

إختيار نوع الخدمات التي تريد إجراءها (استعلام- تظلمات- دفع).

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة.

ثم>> إستعلام.

كما بإمكانك الدفع بإستخدام أنظمة الدفع الإليكترونية والتي تتمثل في الأتي>> نظام الدفع فوري- تحميل تطبيق مخالفاتي- هيئة البريد المصري.

وأيضاً بإمكانك تقديم التظلمات على آي من المخالفات المسجلة على السيارة، والتي من شأنها تخفيض القيمة المالية لهذة المخالفات، فقط عليك الضغط على الخيار المخصص لإجراء تقديم التظلمات الموجود أسفل البوابة ومتابعة الخطوات بدقة.

شروط وضوابط تجديد رخصة السيارة إليكترونياً 2021:

قد يهمك كذلك بعد الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 السيارة، معرفة شروط وضوابط تجديد رخصة السيارة بعد إنتهائها ، لكي لا يتم تسجيل آي غرامات تأخير على السيارة، تتمثل الضوابط فيما يلي:

يتم التجديد إليكترونياً للسيارات الملآكي فقط. يجب سداد كافة الرسوم المستحقة قبل التجديد. كما لا يجوز التجديد في حالة حظر البيع أو عدم تركيب الملصق الإليكتروني.

خطوات إصدار الرخصة إليكترونياً- بوابة مصر الرقمية:

– الدخول على>> الرابط الرسمي للموقع، إضغط هنا.

– إختيار>> بند خدمات المرور «مركباتي».

– إدخال رقم لوحة المركبة، التي تريد تجديدها.

– إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بصاحب المركبة.

– دفع المخالفات المرورية ان وجدت.

– إختيار طريقة إستلام الرخصة المناسبة، ويمكن الإستلام عن طريق- وحدة المرور التابع لها- التوصيل إلى المنزل، وفي هذه الحالة يتم إدخال العنوان بالتفصيل.