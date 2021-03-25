صور.. مياه أسيوط: 151.5 مليون جنيه لـ65 قرية مستفيدة ضمن «حياه كريمة»

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطورات الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط.





وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن توريد 8 مولدات ديزل لتدعيم المعدات الميكانيكية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 50 مليون مصرى.



وأشار إلى توريد 21 مولد مياه شرب وصرف صحى، وعدد 200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستكمال أعمال المد والتدعيم.

وأضاف أنه جار توريد 8 مولدات ديزل بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه من الاعتمادات المالية التى خصصتها المبادرة من بين 207 ملايين جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة استهدفت مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والوادى الجديد.



وقال إن المبادرة عنيت فى "المرحلة الأولى" بتوفير خدمات مياه الشرب النقية، وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ60 قرية مستهدفة بتكلفة إجمالية 209 ملايين جنيه، تضمنت مد وتدعيم شبكات المياه بـ53 قرية من القرى المستهدفة بطول 35.100 متر، وتنفيذ 35 بئرا، كما تضمنت توصيل خدمات الصرف الصحى لـ8 قرى من المستهدف، لخدمة 900 ألف مواطن مصرى.



وأوضح أن المبادرة خصصت فى مرحلتها الثانية 151.5 مليون جنيها لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بــ7 مناطق، ورفع كفاءة 36 بئرا بإستخدام الحفار الميكانيكى بجميع محطات المياه الإرتوازية، وتوريد 200 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات، فضلا عن توريد المولدات، كما تضمت تلك المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى لـ13 قرية بمركز الغنايم، ومنفلوط ، وصدفا بتكلفة إجمالية 540 مليون جنيه.



وأكد أن المبادرة الرئاسية خصصت فى مرحلتها الثالثة، لتدعيم الـ 7 مراكز المستهدفة، بـ53 مولد ديزل بتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه، 56 محول بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه فضلا عن 20 سيارة مياه بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، و286 طلمبة جديدة بتكلفة إجمالية 58 مليون جنيه، بالاضافة إلى 65 معدة صيانة بتكلفة إجمالية 94 مليون جنيه.