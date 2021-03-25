كرمه السيسى.. سعفان ينعى رئيس نقابة عمال الزراعة: شخصية وطنية نادرة

جدة - نرمين السيد - نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد محلى عمال القليوبية الذى وافته المنية أمس الأربعاء.





وتقدم الوزير، وفقا لبيان صحفى، بأحر التعازى إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من العاملين بقطاع الزراعة والصيد واستصلاح الأراضى والنقابة العامة، واتحاد العمال، داعيا الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدأ محمد سالم، عمله النقابى كرئيس للجنة النقابية بالهيئة الزراعية المصرية عام 1978، وأصبح عضوا بالنقابة العامة فى دورة 1991 حتى عام 2005 وفى عام 2006 تم انتخابه أمينا للصندوق حتى عام 2012، وفى نفس العام تولى منصب رئاسة النقابة العامة، واستمر فى رئاستها، إلى جانب إشرافه الكامل على قرية الأحلام التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2014 ، وتولى منصب رئيس المجلس التنفيذى للاتحاد العربى للعاملين بالزراعة والرى والصيد، وأمين لاتحاد دول حوض النيل من 2012 حتى وافته المنية أمس.

منحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسام العمل من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائه للعمل النقابى بفكره وعمله لخدمة العمال فى احتفالية عيد العمال فى عام 2019 .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن الحركة النقابية المصرية فقدت رجلا وطنيا وفيا صلدا كافح من أجل عمال الزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، للحصول على حقوقهم، لافتا إلى الراحل كان نموذجا للخلق الرفيع والإخلاص، وكان وسوف يستمر محل فخر لقطاع الزراعة ولعائلته.

وأكد أنه ينعى شخصية وطنية نادرا ما تتكرر، وإذ نحتسبه عند الله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، داعياً الله عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواة الجنة، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان.