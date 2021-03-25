إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الظروف الجوية

جدة - نرمين السيد - وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى فى بيان اليوم، أنه تم إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن، لتصدير الأسمنت والملح الى خارج البلاد.
يذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد أغلقت ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها محافظة شمال سيناء مؤخرا، والتى أدت إلى ارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط وسرعة الرياح.
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