أمطار خفيفة على الإسكندرية.. واستمرار غلق البوغاز لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخى الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم، استمرار غلق بوغازى مينائى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، مؤكدا جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقى أى بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.