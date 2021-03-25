التنمية المحلية: انطلاق الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثانى من دورة قادة المستقبل والمدرجة خلال الخطة التدريبية للعام المالى الحالى الأسبوع المقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر على مدار 3 أسابيع ويستفيد منها 50 متدربا من الوزارة وجميع المحافظات.





يأتى ذلك فى ضوء تكليفات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد صف ثان من القيادات المحلية المدربين على التعامل مع كل المستجدات.

وأكد محمود شعراوى اهتمام الوزارة بدعم القيادات الشابة فى جميع المحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية فى تطوير العمل بالمحليات فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب ودفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل وبناء الانسان المصرى وتنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تهدف الى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.

وأشار شعراوى إلى أن عقد دورة قادة المستقبل للشباب الواعد العامل فى المحليات يعمل على صقل مهارات المشاركين وتوسيع استفادتهم من الخبرات التى تقوم بتدريبهم بما يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء فى المحليات وتحقيق رضا المواطنين على أرض الواقع، مؤكداً أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل فى المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب حديثة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الجزء الثانى التركيز على ورش العمل ونماذج المحاكاة فى جميع الموضوعات التى تخص الإدارة المحلية بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل متقدمة فى مجالات التفكير الابداعى والابتكارى والخرائط الذهنية ومعدلات قياس الأداء والعمل الجماعى وهندسة الانسانيات.

ووجه شعراوى القائمين على تنفيذ دورة قادة المستقبل بضرورة أن تكون مشروعات التخرج التى يقوم بإعدادها المتدربون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأحد المشكلات فى المحليات وابتكار حلول غير تقليدية لحلها مؤكد اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورة وتكريم الأوائل فيها بالحصول على دورات تدريبية متقدمة سواء داخل مصر أو خارجها لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية فى مجال الإدارة المحلية ولتحفيزهم على الاستمرار فى التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين على دورات اعداد المتدربين TOT وذلك عن طريق اختبار سلوكى وحاسب آلى ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بهذه الدورة وهى أن يكون المتدرب من حملة المؤهلات العليا ويتمتع بشخصية قيادية والا يزيد السن عن 45 عاماً وأن يجتاز الاختبار الذى عقد بمركز التنمية المحلية بسقارة للقبول بالدورة والا يشغل موقعاً قيادياً فى الوقت الحالى.

من ناحية أخرى ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية الأولى دورة متقدمة عن استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد الأراضى والتخطيط العمرانى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيرى الوحدات القروية فى مجال استثمار الموارد البشرية واقتصاد المعرفة إضافة الى دورة متقدمة فى اللغة الانجليزية ويستفيد من هذه الدورات 78 مستفيدا من جميع المحافظات.