صور.. تصميم نموذج لمجمع خدمات المواطنين بقرى الريف المصرى

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وأوضح وزير الإسكان، فى بيان صحفى، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ أعمال التطوير المختلفة (مشروعات المرافق - المشروعات الخدمية)، بـ51 مركزاً فى 20 محافظة، وتتولى وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، تنفيذ أعمال التطوير، مضيفاً أنه تم تصميم نموذج مجمع خدمات المواطنين بناء على الدراسات التى تمت لتحديد احتياجات المواطنين الأساسية من الخدمات.
وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إنه روعى فى تصميم نموذج مجمع الخدمات، توفير سبل الراحة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات من خلال الشباك الواحد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسهيل مهمة العاملين بالمجمع، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين، وقد قام بتصميمه جهاز بحوث ودراسات التعمير، التابع للجهاز المركزى للتعمير، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن مجمع خدمات المواطنين، يشتمل على الخدمات التالية: (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ومكتب تموين، ومركز تضامن اجتماعى، ووحدة محلية، ومجلس محلى)، وذلك بخلاف الخدمات الصحية والزراعية والاجتماعية، وخدمات التعليم والشباب والرياضة والدفاع المدنى والبيئة والتى يتم تنفيذها بالتوازى مع مجمع خدمات المواطنين ومنفصلة عنه.
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