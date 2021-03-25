28 مارس.. فتح باب التظلمات لحاجزى المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقى طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) " لمُنخفضى ومتوسطى الدخل، غيـر المُنطبق عليهم الشروط، وذلك بداية من يوم الأحد 28 مارس الجارى، وحتى الأحد 18 أبريل المقبل، ولمدة 3 أسابيع كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.





وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وفقا لبيان صحفى، إنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى للفرز والفحص المبدئى للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق، وشملت أكثر من 90 % من إجمالى طلبات الحاجزين المُسددين والمُسجلين بعدد 276.340 طلبا، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 187.471 طلبا للشروط بشكل مبدئى، وعدم مطابقة 88.869 طلبا للشروط بشكل مبدئي، وجار الانتهاء من فحص وفرز المستندات لـ27.632 طلبا، لتحديد مدى مطابقتهم للشروط بشكل مبدئى.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين: الأولى من خلال الدخول على الرابط الإلكترونى (هنا) حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه الذى ينحصر بين 3 احتمالات، أولها "مُنطبق"، وثانيها "غير مُنطبق" وأسباب عدم الانطباق، وثالثها "الرقم غير مُسجل"، وذلك للمواطنين الجارى الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ 3 جنيهات، وسيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقى التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز فى حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أى وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومى للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب على الرابط (هنا) مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصى.

وبالنسبة للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، قالت مى عبدالحميد: سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إرسال رسائل نصية لهم، لتوجيههم نحو سداد أولى الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات)، حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى فى الأول من أبريل 2021 وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق، وفى حالة التأخر عن سداد أى دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة فسيتم احتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بخصوص المواطنين الجارى إنهاء إجراءات فحص وفرز مُستنداتهم حتـى تاريخه، سيتم التعامل معهم بنفس الإجراءات السابق ذكرها طبقاً لنتيجة الفرز، بحيث سيتم إرسال رسائل نصية لهم تباعاً تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم فور صدور قرار الانطباق أو عدم الانطباق، ففى حالة غير المُنطبق عليهم الشروط ستتضمن الرسالة النصية إتاحة تقديم طلب التظلم خلال الفترة من 28 مارس 2021 حتـى 18 أبريل 2021، وفى حالة تعذرهم فى تقديم ورفع أى من المُستندات المطلوبة قبل غلق باب التظلم على الموقع الإلكترونى للصندوق، سيتم إتاحة فترة إضافية استثنائية للتظلم كفرصة نهائية أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، وفى حالة المواطنين المُنطبق عليهم الشروط من أول مرة أو المنطبقين بعد قبول طلب التظلم بعد الأول من أبريل 2021، سيتم إرسال رسالة نصية لهم تفيد بالتوجه لسداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات) حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى مُباشرة من تاريخ الانطباق (تاريخ إرسال الرسالة النصية).

وأضافت، أنه فى حالة قبول طلب التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط حالياً أو خلال الفترة القادمة، يتم سداد الدفعة الأولى من الدفعات ربع السنوية المُستحقة قبل نهاية شهر مايو المُقبل 2021، وعلى من يرغب فى مزيد من التفاصيل أو أى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أى تليفون محمول ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه سبق الإعلان عن فتح باب الحجز بالمرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضى ومتوسطى الدخل من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 وحتـى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، وقد فاق حجم الطلب والإقبال على الإعلان جميع التوقعات، حيث بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد عن عدد 312 ألف مواطن، وقام بسداد مُقدمات جدية الحجز والتسجيل على الموقع الإلكترونى للصندوق ما يقرب من 304 آلاف مواطن.