عسكريا ومدنيا.. الإنتاج الحربى تبحث مع «تاليس» العالمية أطر التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الخميس، مارك درامون نائب رئيس مجموعة تاليس العالمية لبحث أطر التعاون المشترك اليوم بمقر وزارة الإنتاج الحربى وجاء ذلك بحضور شريف بركات مدير عام شركة "تاليس" مصر والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.





وأوضح الوزير مرسى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى تجرى بين الجانبين لمتابعة تطورات التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات، ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية "م144" الحربى وشركة تاليس فى مجال إنتاج اجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوى والعمل على نقل خبرات الشركة العالمية فى هذا المجال لشركات ووحدات الإنتاج الحربى.

وأشار مارك درامون نائب رئيس مجموعة "تاليس" العالمية إلى حرص شركته على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكدا اهتمام الجانب الفرنسى بتعميق التعاون مع مصر فى المرحلة الراهنة فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية ومنها "أنظمة الدفاع الجوى – المحطات الأرضية للتحكم فى الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال" والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى وعلاقتها المتميزة بالدول الإفريقية فى اختراق أسواق إفريقيا، خصوصا فى ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية جرت فى الفترة الأخيرة والتى تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم. وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربى حريصة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة فى مختلف المجالات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ككل.

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