تعقد بعد مايو.. ضوابط امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالثانوى العام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم استخدام الكتب أو الأجهزة الإلكترونية فى امتحانات الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، مشددا على أنه يمنع دخول الأجهزة الإلكترونية فى اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.





وتابع شوقى أن الوزارة المعلومات ستوفر المرتبطة بالامتحان فى ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومى للامتحانات. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لن تنعقد امتحانات الترم الثانى "من المنزل" للصفين الأول والثانى الثانوى، لأن امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعى بما يخل بتكافؤ الفرص ويفقد الامتحان من مضمونه. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق تقييم طلاب الثانوى العام الصفين الأول والثانى فى المواد التى لا تضاف للمجموع، موضحة أن المدرسة تتولى عقد امتحانات المواد غير المضافة لمجموع الطالب والمجالات والمستوى الرفيع وتكون على مستوى المدرسة وتعقد بعد امتحانات شهر مايو المقبل تحت إشراف الإدارة التعليمية. وأوضحت "التربية والتعليم" أن الطلاب الذين سبق لهم أداء امتحانات تلك المواد قبل صدور قرار وقف الدراسة يتم امتحانهم فى مقررات الفصل الدراسى الثانى فقط، أما الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء امتحانات فى تلك المواد قبل صدور قرار قرار وقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملا بالترمين الأول والثانى.

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