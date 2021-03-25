وزير القوى العاملة ينعى محمد سالم رئيس نقابة عمال الزراعة

ينعى وزير القوي العاملة محمد سعفان، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس اتحاد محلي عمال القليوبية الذي وافته المنية أمس الأربعاء، ويتقدمون بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من العاملين بقطاع الزراعة والصيد واستصلاح الأراضي والنقابة العامة، واتحاد العمال ، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

بدأ محمد سالم ، عمله النقابي كرئيس للجنة النقابية بالهيئة الزراعية المصرية عام 1978 ، وأصبح عضوا بالنقابة العامة فى دورة 1991 حتى عام 2005 وفي عام 2006 تم انتخابه أمينا للصندوق حتى عام 2012، وفي نفس العام تولى منصب رئاسة النقابة العامة، واستمر فى رئاستها ، إلى جانب إشرافه الكامل على قرية الأحلام التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2014 ، وتولى منصب رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين بالزراعة والري والصيد، وأمين لاتحاد دول حوض النيل من 2012 حتى وافته المنية أمس.

منحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام العمل من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده المخلصة في مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائه للعمل النقابي بفكره وعمله لخدمة العمال في احتفالية عيد العمال في عام 2019 .

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن الحركة النقابية المصرية فقدت رجلا وطنيا وفيا صلدا كافح من أجل عمال الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، للحصول على حقوقهم، لافتا إلي الراحل كان نموذجا للخلق الرفيع والإخلاص، وكان وسوف يستمر محل فخر لقطاع الزراعة ولعائلته ، مؤكداً أنه ينعى شخصية وطنية نادرا ما تتكرر ، وإذ نحتسبه عند الله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، داعياً الله عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواة الجنة ، وخالص العزاء لأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل ، أن يلهمهم الصبر والسلوان.