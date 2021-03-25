البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الراهب القس داود الأنطونى كاهن الكنيسة القبطية فى روسيا.



جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الراهب القس داود الأنطونى كاهن الكنيسة القبطية فى روسيا. وتابع البابا تواضروس، خلال اللقاء الذى عقد بالمقر البابوى بالقاهرة، مساء أمس الأربعاء، أخبار الخدمة الرعوية فى روسيا.

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