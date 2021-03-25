جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إعادة فتح بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.





صرح بذلك، أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وقال إن إدارات الميناء المختصة بدأت بإدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجى طبقا لأولوية تراكيها. ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن. يذكر أن أحياء الإسكندرية تتعرض لموجة من الطقس السيئ يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وهطول الأمطار الخفيفة، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

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