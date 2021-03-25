الحكومة عن منحة الـ700 جنيه للعمالة: مزيفة ووهمية

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة القوى العاملة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق أى روابط جديدة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على "منحة رجال الأعمال" بقيمة 700 جنيه شهريا، مُشددةً على أن الرابط المتداول مزيف، كما أن تلك المنحة وهمية، ولا علاقة للوزارة بها.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع المنح أو المساعدات التى تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عبر الرابط التالى "manpower.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المواقع.
وفى سياق متصل، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لمواجهة فيروس كورونا، والتى بدأت فى 7 مارس 2021، وذلك من خلال منافذ البريد المصرى والبنك الزراعى والمحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول.
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