جدة - نرمين السيد - وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل، كما يلى: الخميس 25 مارس: فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30 % تقريبا". شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية الشرقية. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء. الجمعة 26 مارس: فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة "30 % تقريبا". شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد. السبت 27 مارس: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. الأحد 28 مارس: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. الإثنين 29 مارس: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. الثلاثاء 30 مارس: شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبورة مائية ونشاط رياح.. الظواهر الجوية المتوقعة من 25 لـ 30 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.