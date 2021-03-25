إنفوجراف.. تعليمات وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم، إنه سيتم إجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام دون مشكلات تقنية أو غش، إضافة إلى أنها ستكون مراقبة بالكاميرات.





والإنفوجراف التالى يوضح أبرز التعليمات التى وجهها وزير التربية والتعليم لطلاب المرحلة الثانوية. ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون من خلال جدول يراعى أن تكون المواد منفصلة، كل مادة على حدة.

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