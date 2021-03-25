صور.. الأكاديمية العربية للعلوم تكرم الفنانة يسرا

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن الأكاديمية، اليوم الخميس، تم تكريم الفنانة القديرة كنموذج مشرف للمرأة المصرية، وتزامنًا مع الاحتفالات المقامة لتكريم المرأة العربية.

كانت يسرا اختيرت لتكون سفيرة نوايا حسنة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى عام 2006، ثم نصبتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة للقضاء على مرض الإيدز، خلال احتفالية كبرى أقيمت عام 2016، وذلك لشهرتها الواسعة فى العالم العربى.

واختيرت أيضا كواحدة من أفضل 100 امرأة عربية فى العالم وواحدة من أصل 50 امرأة عربية من ذوى النفوذ بشكل عام، فضلا عن مشاركتها فى فيديو حملة "نحن معكِ" التى أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول العنف ضد النساء والفتيات أثناء فترة الحجر.