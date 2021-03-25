إنفوجراف.. بنت شبرا عمدة بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وتقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة إلى مارى أليكسندر بسطا، بهذه المناسبة، مؤكدة أن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز للوطن الأم مصر.

وأضافت: "ونحن نحتفل حاليا بشهر المرأة نجد أن شعار مصر تستطيع بالتاء المربوطة يتحقق دوما مع كل إنجاز لحفيدات الفراعنة حول العالم، والسيدة مارى قدوة ونموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج".