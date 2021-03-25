استقلبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور روريما ديو-جيد Dr. Rurema Deo-Guide وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندى لبحث التعاون البيئي المشترك بين البلدين وذلك في إطار تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المصرية البوروندية في مختلف المجالات، وذلك بالمركز الثقافى البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء حرص مصر ممثلة فى وزارة البيئة على دعم الجانب البوروندي من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة فى مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية وذلك من خلال مذكرة التعاون المشترك التي ستوقع بين الجانبين فى مجال حماية البيئة، بالإضافة إلى بحث إمكانية المساعدة فى عدة مشروعات تخص حماية البيئة وذلك فى إطار مذكرة التفاهم.
من جانبه أكد وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندى على اهتمام الجانب البوروندي بتعزيز علاقاته مع مصر وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين البلدين للاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المتقدمة لتعظيم الاستفادة منها فى مجالات البيئة وخاصة إدارة المخلفات إضافة إلى حماية مصادر وموارد المياه ومكافحة التصحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة تبحث مع وزير الزراعة والبيئة والمياه البوروندى التعاون المشترك فى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.