نشرة مركز المعلومات.. الرئيس السيسي: المياه مسألة أمن قومي لمصر‎

صدر اليوم، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية بوروندي، ويؤكد المياه بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي وزير المالية: ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز بالموازنة العامة الجديدة فى برامج التوك شو: اهتمام كبير بحادث جنوح سفينة بقناة السويس ميركل تتراجع عن تشديد قيود الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنافس مبادرة الحزام والطريق؟ تأثير كورونا على رقمنة العمل فى مصر.. إعرف النتيجة فى استطلاع رأى لمؤسسة برايس ووتر هاووس كوبرز طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي .. التفاصيل في إنفوجرافيك اليوم إجمالى قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2018- 2021) تحليل موقف مصر فى مؤشر أفضل الدول فى السياحة المستدامة لعام 2021 مكافحة غسل الأموال في أستراليا دكتور/ خالد أبو دوح يكتب: التغير المناخي واللاجئون البيئيون في مصر تقرير: التقرير العالمي عن التفرقة العمرية أجندة الفعاليات: التعافي الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ينعم فيه الجميع بالصمود ولا يقصى أحدًا

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