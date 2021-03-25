الوزراء يستجيب لاستغاثة ابن المواطن زغلول يعاني من انزلاق غضروفي

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة ابن المواطن زغلول.ع، والذي يبلغ من العمر57 عامًا، ويقيم بمحافظة الجيزة، حيث يعاني من انزلاق غضروفي ويحتاج إلى تدخل جراحي على نفقة التأمين الصحي.

في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع ابن الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وعليه تم التواصل مع د.أحمد هجرس مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وبالفعل تم حجز الحالة وإجراء الجراحة المطلوبة وخروج الحالة بعد تحسن حالته.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.