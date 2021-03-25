صور.. افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين وبحضور محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذة نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأوضح بيان صحفى، أن المساحة الكلية للمدرسة تبلغ 10 آلاف متر مربع، والمدرسة عبارة عن 28 فصلًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية.

وحرص الوزير والمحافظ على متابعة بعض أنشطة التوكاتسو للطلبة داخل الفصل، والاستماع إلى المدرسين والطلاب حول نظام التعليم فى المدرسة.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن نظام التعليم فى المدارس المصرية اليابانية تركز على بناء شخصية الطفل بالإضافة إلى نظام التعليم الجديد وتطبيق أنشطة التوكاتسو التى تساعد على تنمية مهارات الطفل.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن هناك اهتمام بافتتاح العديد من المدارس فى محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة اهتمام الدولة بالتعليم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هناك العديد من مشروعات التعاون بين المحافظة والوزارة، وافتتاح العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ومنها المدارس الرسمية الدولية.

وتُعد المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هى ثانى مدرسة من هذا النوع تنشأ بالمحافظة، حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة والتى تم افتتاحها فى أكتوبر 2018.