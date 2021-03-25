الصك 2000 جنيه.. وزيرا الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول مشروع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن صكوك الأضاحى لصالح الأسر الأولى بالرعاية.





وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعى، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفى إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

تضمن البروتوكول أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رءوس أضاحى من البقر السودانى بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطرى.

وأكد الوزيران أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز فى العمل الخيرى والإنسانى، ويحقق العديد من المزايا:

1- صالح المضحى بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أى فاقد، ودون أى مصروفات إدارية أو خلافها.

2- صالح المستفيد الذى يصل إليه حقه فى الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

3- الحفاظ على البيئة، حيث يتم الذبح فى الأماكن المخصصة لذلك بيطريا، بعيدًا عما كان يحدث من الذبح فى الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها فى أماكن غير مخصصة لذلك، ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضارى للمجتمع.

4- الاستفادة بكل جزء فى الأضحية دون أى هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحى وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

وتابع البيان: قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحى بنحو 14 ألف جنيه تقريبا، والرأس من البقر تجزى عن 7 مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول.