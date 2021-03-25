تمكين الشباب فى مصر.. فعالية حوارية لتنسيقية شباب الأحزاب على «CLUB HOUSE»

جدة - نرمين السيد - وتتناول الفعالية العديد من محاور النقاش، كأهمية تمكين الشباب للنهوض بالدولة، وكيفى تدريب الشباب وانعكاس ذلك على محاور التنمية، فضلا عن تسليط الضوء على التجربة المصرية فى تأهيل الكوادر الشبابية، ودور مؤتمرات الشباب فى استعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على التغير، وهل تمكين الشباب حقيقة أم مجرد دعاية؟ وكذلك فرص التمكين الاقتصادى والاجتماعى وتحدياته، وفرص الشباب فى المستقبل "مجالس محلية، وقيادات تنفيذية"، دور المجالس النيابية لاستكمال ما بدأته الدولة من تمكين لشبابها.

ويتحدث فى الفعالية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصعيدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.