السيسى ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفالية النصف من شعبان

جدة - نرمين السيد - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمى الذى ستقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان عقب صلاة العشاء يوم السبت 27 مارس 2021 بمسجد السيدة نفيسة.





وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة النصف من شعبان تبدأ من مغرب السبت 27-3-2021 حتى فجر الأحد 28-3-2021. وأكدت الدار أنه ليس من البدعة إحياءُ هذه الليلة بأنواع القربات، فإنها من معانى قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾، مستشهدة بعدد من الأحاديث التى وردت فى فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا».

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