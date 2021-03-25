السيسي يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي في قصر الاتحادية

استقبل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بقصر الاتحادية اليوم الخميس.
كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي والوفد المرافق، أمس الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الزيارة تأتي للروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.
وتعد الزيارة التي سيقوم بها محمد المنفي إلى مصر هي الزيارة الخارجية الثانية له بعد زيارته إلى فرنسا، والتي عاد منها اليوم الأربعاء 24 مارس.
وأشار المجلس الرئاسي إلى أن المنفي عقب عودته من فرنسا اتجه لحضور الاجتماع العادي الأول لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لمتابعة سير عمل الحكومة تجاه أبرز الملفات التي تمس المواطن.
وحث رئيس الحكومة على الإسراع في حلحلة أزمات جائحة كورونا والكهرباء والوقود، واتخاذ خطوات عملية وسريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطن.
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