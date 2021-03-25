وزيرة الهجرة تستقبل رئيس البورصة المصرية وممثلي شركات وساطة في الاوراق المالية

وزيرة الهجرة: تلقينا الكثير من استفسارات المصريين بالخارج حول كيفية الاستثمار بالبورصة المصرية

وزيرة الهجرة تدعو شركات الوساطة في البورصة للتعريف بخدماتهم عبر منصات الوزارة

رئيس البورصة: السوق يستقبل طروحات جديدة قريبا تتيح فرصا استثمارية للمصريين في الخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وبحضور ممثلي بعض شركات الوساطة السيد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والسيد أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار المصرية "ثندر"؛ بحضور اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات وللمصريين بالخارج؛ للإجابة عن استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالبورصة المصرية

من ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تلقت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج في الفترة الأخيرة حول كيفية الاستثمار والتداول بالبورصة المصرية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك منصات للتواصل مع المصريين بالخارج، وتعريفهم بمزايا الاستثمار في البورصة المصرية، ردًا على استفساراتهم، بجانب تعريفهم بشركات الوساطة في الاوراق المالية والتعاون مع البورصة المصرية لتقديم الإيضاحات اللازمة للمصريين الراغبين في الاستثمار بسوق الاوراق المالية المقيدة.