وزيرا الأوقاف والتموين: مشروع صكوك الأضاحي بالأوقاف أنموذج للشفافية والانضباط وتعظيم النفع

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية ، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ،وقع معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس الموافق2021/03/25م بروتوكول تعاون مع معالي أ.د/ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن صكوك الأضاحي لصالح الأسر الأولى بالرعاية ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الأوقاف والتموين مع مراعاة الضوابط الاحترازية , يتضمن أن توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية رءوس أضاحي من البقر السوداني بما يعادل 600 طن لحوم كدفعة أولى، بحيث يتم الذبح في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف مشترك للوزارتين والطب البيطري.

وقد أكد الوزيران أن المشروع يعد أنموذجا مثاليا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا :

1- صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية , حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد ، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها.

2- صالح المستفيد الذي يصل إليه حقه في الأضحية حيث كان بمنتهى العزة والكرامة.

3- الحفاظ على البيئة حيث يتم الذبح في الأماكن المخصصة لذلك بيطريا , بعيدًا عما كان يحدث من الذبح في الشوارع ومداخل الأبنية وإلقاء المخلفات أو بعضها في أماكن غير مخصصة لذلك, ما يضر بالبيئة ويشوه الوجه الحضاري للمجتمع.

4- الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

علما بأن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه وقد تم تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رءوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبا , والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضح عن نفسه ومن يعول .

ويعد المشروع أنموذجا مثاليا للانضباط والشفافية وفتح قنوات آمنة لعمل الخير أمام أهل الخير والفضل، وكل عام والجميع بكل خير.