البابا تواضروس يدشن 3 مذابح في دير مار بقطر بالخطاطبة

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الخميس 25 مارس، 3 مذابح في كنيسة الشهيدة فيلومينا بدير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا ساويرس أسقف ورئيس الدير المُجَلَّس حديثًا.

دُشن المذبح الرئيس على اسم الشهيدة فيلومينا، والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا بيشوي، والقبلي على اسم القديس يوسف النجار.