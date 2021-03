اعتذار الشركة اليابانية مالكة السفينة الجانحة في قناة السويس

اعتذرت شركة شوى كيسن اليابانية التى تملك سفينة حاويات عالقة فى قناة السويس اليوم الخميس، وقالت إنها تعمل على حل الموقف.

وقالت فى بيان إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطى.

وأضافت الشركة أن عملية تحريك السفينة "بالغة الصعوبة" لكن جنوحها لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطى.

وقالت الشركة فى بيان أصدرته باللغة الإنجليزية بعد أكثر من 24 ساعة على جنوح السفينة "نعتذر بصدق على التسبب فى قدر كبير من القلق".

وذكرت الشركة أن عدد الطاقم على متن السفينة يبلغ 25 فردا كلهم هنود. والسفينة محملة بالكامل بسلع استهلاكية متجهة للأسواق الأوروبية فى 20 ألف حاوية شحن.

ووصفت الشركة المتخصصة المعنية حاليا بمحاولة تحرير السفينة الأمر بأنه يشبه محاولات تحريك حوت ضخم من على شاطئ. وقاومت السفينة التى يبلع طولها نحو 400 متر حتى الآن محاولات تحريرها عن الحافة الرملية .

وانغرست السفينة فى حافة القناة بعد أن فقدت التحكم فى توجيهها بسبب رياح قوية.

وقالت مصادر فى القطاع إن شركة شوى كيسن وشركات التأمين على السفينة، وهى إحدى أكبر سفن الحاويات فى العالم التى تعلق فى قناة السويس، تواجه مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين الدولارات حتى إذا جرى تعويم السفينة سريعا.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،وجه فى بيان رسمى صادر عن الهيئة، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وعبرت أول سفينة للمجرى الملاحى لقناة السويس بعد عودة الملاحة، وجاء ذلك بعد قرار هيئة قناة السويس بتسيير قافلة الشمال، القادمة من البحر المتوسط فى اتجاه البحر الأحمر، بعد تعطل الملاحة فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بعد جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والتى تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، وجنحت فى المنطقة 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.