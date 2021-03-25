الأقدمية تمنح أحمد حجازى شارة كابتن المنتخب أمام كينيا

كشف مصدر بمنتخب مصر، أن الحالة الوحيدة لحمل نجم ليفربول الإنجليزى محمد صلاح شارة قيادة الفراعنة، هو تغيير المعيار الخاص بها من جانب الجهاز الفنى من الأقدمية إلى الكفاءة.

وأوضح المصدر، أن أحمد حجازى هو كابتن المنتخب، حيث سبق وارتدى الشارة خلال لقاء مصر وتشاد بذهاب الدور التمهيدى لتصفيات كأس العالم، وكان محمد الننى ضمن تشكيل الفراعنة، كما أن الننى ارتدى الشارة فى وقت سابق خلال ودية نيجيريا بمارس 2019.

وتابع المصدر، أن تطبيق معيار الأقدمية يمنح الشارة إلى حجازى بحكم أنه حصل عليها من قبل فى لقاء تشاد، رغم أنه هو والننى وصلاح بدأوا مسيرتهم الدولية فى توقيت واحد، لكن معيار الكفاءة يمنح الشارة إلى صلاح، بينما معيار المشاركة الدولية يمنح الشارة إلى الننى صاحب الـ 78 مشاركة دولية مقابل 67 لصلاح و61 لحجازى.

وتقام مباراة مصر وكينيا فى تمام السادسة مساءً، ويبحث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاث أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

واستقر حسام البدري على الدفع بالعناصر والقوة الضاربة للمنتخب من أجل تحقيق الفوز أمثال محمد صلاح وتريزيجيه والننى وطارق حامد وأحمد حجازى، بينما الوجه الجديد سيكون من نصيب عبدالله جمعة على حساب أيمن أشرف لعدم جاهزيته بنسبة كبيرة، والدفع بمصطفي محمد في الهجوم والذى يؤدي بشكل رائع مع فريقه التركي جالاتا سراى.