ننشر تقرير تشريعية النواب الخاص بتعديلات تجريم ختان الإناث قبل مناقشته

جدة - نرمين السيد - وننشر نص تقرير تعديلات قانون العقوبات قبل مناقشته. ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات فى شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملى كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، إذ مازال هناك بعض الأفعال التى يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.

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