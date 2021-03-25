شكر للرئيس وتصريحات مهمة للإمام.. أبرز موضوعات العدد الجديد من «صوت الأزهر»

جدة - نرمين السيد - تناولت جريدة صوت الأزهر برئاسة الكاتب أحمد الصاوى فى عددها الجديد، الصادر أمس الأربعاء، عدة موضوعات مهمة على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر إلى شيخ الأزهر لجهوده فى مشروع قانون الأحوال الشخصية.





وحمل غلاف الجريدة، تصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب: "مقترح القانون حاول تحقيق التوازن بين الأطراف كافة ووضع نصب عينيه مصلحة الأسرة مجتمعة ومصلحة الطفل".

كما أبرز الغلاف تصريح شيخ الأزهر الذى حمل عنوان: "العادات والتقاليد ظلمت المرأة.. وانحيازنا للأسرة كلها لأنها موضوع محورى فى الإسلام"، بالإضافة إلى استجابة فضيلته لطلب تشاد بإرسال وفدا أزهريا رفيعا لتأسيس كلية طب بجامعة الملك فيصل.

وحمل الجزء الثانى من غلاف الجريدة، صورة لشيخ الأزهر كتب عليها: 11 عاما طبيا.. شيخ الأزهر إمام المواطنة، تناول الموضوع جهود فضيلة الإمام فى استبدال مصطلح الأقليات ورفض وصف أهل الذمة، بالإضافة إلى تأسيسه بيت العائلة وإقراره مناهج العيش المشترك، وتوقيعه على وثيقة الأخوة الإنسانية.

وتحت عنوان: الإمام الأكبر يدعو إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق للوطن فى الذكرى الـ32 لتحرير طابا، سلطت الجريدة الضوء على تهنئة شيخ الأزهر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بهذه المناسبة، كما سلطت الجريدة الضوء على رسائل شيخ الأزهر فى ذكرى تحرير طابا.

وتناولت الجريدة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الإمام الأكبر فى حفظ القرآن الكريم، حيث تفقد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية لجان الاختبارات وأثنى على نظام التوثيق بالصوت والصورة.

وفردت الجريدة نصف صفحة لمؤتمر تجديد العلوم العربية والإسلامية والمنعقد بدسوق، حيث تناولت تصريحات المشاركون فى المؤتمر، والتى أكدت على أن سنة الله فى خلقه مبنية على التطوير والتجديد دون استغناء عن الأصول.

وتحت عنوان: "11 عاما فى حب الوطن"، كتب الإعلامى الكبير حمدى رزق مقالا عن فترة تولى فضيلة الإمام مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدا خلاله أن المحبة تحرك الأقلام لتسطير كلمات لا زيف فيها ولا رياء.

وقال رزق فى مقاله: الإمام الطيب يقود سفينة عريقة من أسطول الوطن، يرفع علم الوطن فوق السارى، ويقف محييا علم مصر، ويهتف من أعماقه بالنشيد الوطنى، لا مزايدة على وطنية الإمام والاختلاف فحسب فى التفاصيل التى تفرض فرضا على أجندة الوطن وفق تقلبات السياسة، والإمام يبتعد عن السياسة بمسافة كافية للحوار حول هموم الوطن.

وضمت صفحات الجريدة، عدة موضوعات متنوعة، منها الطبية التى تتعلق بفيروس كورونا، والدينية التى تتعلق بموضة الإفتاء للنفس والتى كتب فيها الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، بالإضافة إلى فضل أعمال البر والقربات فى شهر شعبان، وخطة البحوث الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك.