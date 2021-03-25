سفير مصر بباريس يلتقى مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الفرنسى

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كما عرض السفير علاء يوسف لما تقوم به الحكومة من جهود لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى فى ظل التحديات الأمنية والإقليمية المتزايدة، مع الإشارة إلى ما حققته مصر على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبدأ المواطنة، فضلاً عن جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وإعمال دولة القانون والمؤسسات، إذ تحدث عن إنشاء اللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان المنوط بها إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية فى هذا المجال، بالإضافة إلى التنويه لمكتسبات المرأة المصرية فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما المشاركة النسائية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أثمرت عن انضمام أكبر عدد من السيدات إلى البرلمان المصرى عبر التاريخ.
كما استعرض التطورات على الصعيد الاقتصادى من واقع المؤشرات الإيجابية التى تصدرها المؤسسات الدولية والتى تؤكد تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية بلغت 3.6% خلال عام 2019 - 2020 على الرغم من جائحة كورونا، فضلاً عن استمرارها كأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا.
وأشار السفير علاء يوسف إلى الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها مصر فى مواجهة جائحة كورونا، ولا سيما فى المناطق السياحية من أجل استمتاع السائحين بالمقاصد المختلفة مع توفير أعلى درجات الأمان والوقاية لهم.
ورداً على استفسارات تناولت عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، أطلع السفير يوسف النواب الفرنسيين على تطورات ملف سد النهضة، مؤكدا حرص مصر على التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم للملء والتشغيل يراعى مصالح الجميع، ودون الإضرار بالمصالح المائية لمصر.
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