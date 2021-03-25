صور.. محافظ الإسكندرية يكرم العاملين بـ 4 جهات لجهودهم فى موسم الشتاء

جدة - نرمين السيد - كرم محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، العاملين بـ 4 جهات تنفيذية هى شركات الصرف الصحى ومياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة ورؤساء الأحياء، فضلا عن أعضاء مجلس النواب، لجهودهم خلال موسم الشتاء والنوات.





وثمن المحافظ، وفقا لبيان صحفى، المجهود الكبير الذى قام به رجال شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب وجميع الجهات التنفيذية، وحرصهم على التواجد الميدانى خلال نوات الأمطار الشديدة التى ضربت المحافظة.

وقال الشريف خلال حفل التكريم: "بفضل مجهوداتهم لم تتأثر حركة المرور فى شوارع الإسكندرية خلال أى نوة من النوات التى ضربت المحافظ هذا العام".

واقترح المحافظ تخصيص يوم محدد كل عام للاحتفال برجال الصرف الصحى ومياه الشرب على مجهوداتهم الكبيرة التى يبذلوها خلال النوات التى تشهدها المحافظة، قائلا: "تحية شكر واعزاز وتقدير لكل عامل موجود أمام المطبق والشنيشة فى الشارع خلال نوات الأمطار والطقس السيئ".

وأشار إلى أن يجرى تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير وتدعيم شبكات الصرف الصحى فى المناطق الأكثر تضررا خلال نوات الأمطار، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية هى مليون و900 ألف متر مكعب لكن كميات الأمطار التى شهدتها المحافظة بلغت 10 مليون متر مكعب.

حضر حفل التكريم كل من محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، وأحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور سعيد السقعان، مدير مديرية الصحة بالإسكندرية.