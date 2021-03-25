اليوم.. وزيرة التضامن تكرم الأمهات المثاليات وتفتتح معرض ديارنا بأسيوط

جدة - نرمين السيد - وتفتتح معرض الأسر المنتجة بالمحافظة، وتقوم بتوزيع عدد من المشروعات على المواطنين بالمحافظة، كما تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات الذى تقيمه المحافظة لتكريم الأمهات المثاليات بها.

وتفتح نيفين القباج معرض ديارنا أسيوط للأثاث، وذلك بمشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث بدمياط والذى يقام فى محافظة أسيوط لمدة 15يومًا، حيث يعرض المعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية انتاجية للأثاث بدمياط وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة 2.300 متر على ملاعب نادى الواى بأسيوط.

وتلتقى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال الزيارة مع ممثلى 120 جمعية أهلية قاعدية يمثلون محافظات "المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا"، بالإضافة إلى ممثلى 15 جمعية مركزية، حيث يتم استعراض إنجازات الجمعيات خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويتم عرض الرؤية الاستراتيجية للوزارة ضمن المشروع القومى لبرنامج تطوير الريف المصرى، وتوضيح دور كل طرف مشارك فى المشروع القومى.