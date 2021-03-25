صور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة بأسيوط

جدة - نرمين السيد - تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى أروقة المعرض، الذى يضم منتجات عدد من الجمعيات بمحافظة أسيوط، كما استمعت لشرح واف من العارضين لمنتجاتهم، والذين أبدوا سعادة كبيرة بتواجد وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ أسيوط وحرصهما على تفقد المعرض ومتابعة منتجاتهم.
كما تفقدت نيفين القباج، وفقا لبيان صحفى، معرض كلية التربية النوعية للفنون التشكيلية بجامعة أسيوط، والذى تضمن لوحات خشبية وزخرفية متميزة.
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