الرعاية الصحية: تحصيل 698 مليون جنيه من 551 ألف مطالبة حتى نهاية فبراير

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهرى، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، لاستعراض ما تم من إنجازات الهيئة خلال الريع الأول من العام الجارى بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالأمور التنظيمية والإدارية والفنية والمالية للهيئة، وعرض مستهدفات الهيئة لعام 2021.





ودعا الدكتور أحمد السبكى أعضاء المجلس التنفيذى للوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور محمد فهيم موسى، مستشار رئيس الهيئة للرعاية الصحية والعلاجية، الذى وافته المنية مؤخرا.

وفى مستهل الاجتماع عرض الدكتور أحمد السبكى 7 مستهدفات للهيئة العامة للرعاية الصحية مشددًا على ضرورة الالتزام بها، والتى ترتكز على إنشاء دليل تشغيلى للإدارة التنفيذية للهيئة يتضمن الشق المالى والإكلينيكى والإداري، والعدالة فى التقييم من خلال ترسيخ مبدأ التقييم المنضبط، الالتزام بمبدأ الحوكمة الإكلينيكية، إرساء مبدأ الابتكار والبحث العلمي، تطوير التحول الرقمى فى كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، تغيير الثقافة عن الخدمات الصحية الحكومية ، المتابعة المستمرة لضمان انضباط سير العمل.

وخلال الاجتماع، استعرضت الإدارة العامة للشؤون المالية تقرير الإنجازات عن الربع الثالث للعام المالى 2020/2021، والذى كشفت من خلاله إنجازات إدارات (حسابات المرضى، الموازنة والحسابات الختامية، الأصول الثابتة والتكاليف، المشتريات ،المراجعة المالية والحسابات)، مشيرًا إلى تشكيل فريق من قسم المطالبات ببورسعيد لنقل التجربة لمحافظة الأقصر فيما تم عمل معايشة ميدانى بالأقصر، وذلك فى إطار تأسيس قسم للمطالبات بالأقصر بشكل إجرائى سليم، كما تم إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف الشهرية التى تحتاجها المستشفيات مقابل مستهدفاتها والخدمات التى تقدمها وإيراداتها،

وكشف عن تحصيل 551 ألف مطالبة بقيمة 698 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2021 من محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى الإنتهاء من القيم الدفترية الخاصة بالإجهزة الطبية حصرها بالكامل لعمل عقد صيانة موحد لجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، لافتًا إلى تخفيض مصروفات الهيئة بقيمة 4مليون خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير 2021.

وناقشت الإدارة العامة للموارد البشرية رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية القائمة عن تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين من خلال أفضل الاستشاريين، لافتة إلى المحاور الأربعة التى ترتكز عليها إدارة الموارد البشرية، والتى تشمل (استقطاب الكوادر، تطوير الأداء، الثقافة والتمييز المؤسسي، تطوير الكوادر)، وذلك إلى جانب عرض خطة الإدارة لعام 2021 والعمل على تطبيق نظام إلكترونى مميكن لتقييم آداء العاملين بالتعاون مع تطبيق بالطو .

فيما دأبت إدارة الموارد البشرية على تقييم الآداء والاهتمام بالكفاءات والجدارات مما أدى إلى تحسين أداء العاملين ومن ثم ربط أداء العاملين بأداء الإدارات والمنشآت الصحية التابعين لها، مشيرة إلى الإنتهاء من إعداد البطاقات الوظيفية للوظائف التكرارية بجميع المنشآت التابعة للهيئة، مؤكدة على إعداد نظام التعليم والتدريب الإلكترونى وخلق قيادات من المتدربين ليصبحوا مدربين ومن ثم الاعتماد على مواردنا الذاتية.

ووجه الدكتور أحمد السبكى بتفعيل دور وحدة الدعم المعنوى بالهيئة لتحقيق رضاء العاملين بالهيئة وهو ما يزيد من ارتباطهم بالهيئة وولائهم وانتمائهم لها، وذلك من خلال دمجهم فى الأنشطة الاجتماعية المختلفة وتوفير مزايا لهم مع استمرارية النظام خاص باختيار الموظف المثالى سواء شهريًا أو ربع سنويًا، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مدى رضاء المنتفعين من المنظومة.

وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور أحمد السبكى الاهتمام بكافة آليات التحول الرقمى وتفعيله داخل كافة إدارات ومنشآت الهيئة، باعتبارها التزام مؤسسي، مؤكدًا الحرص الدائم على التطوير المستمر واتباع الأسس العلمية فى التخطيط الإستراتيجى لإدارة المؤسسات الحكومية ، مع الاعتماد على مفردات الميكنة والتحول الرقمى فى تطوير وإدارة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030، والتى تضمن توفير خدمة صحية بأعلى جودة لكل المواطنين تتسم بالإتاحة والتميز والجودة، وصولًا بالهيئة إن تكون هيئة رقمية ذكية لا ورقية.