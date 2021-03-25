الأعلى للإعلام: رصدنا 69 مخالفة للمعايير و227 حسابا مزيفا على مواقع التواصل

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن لجنة الشكاوى بالمجلس عقدت 36 جلسة خلال الفترة من أول يوليو حتى ديسمبر 2020.

وتلقت خلالها 213 شكوى، حيث أصدرت اللجنة توصياتها فى 205، وذلك إرثاءا لمبدأ الإلتزام بالمسئولية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلام لعمله وحماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع، وحماية حقوق الإعلاميين والمبدعين.

وبحسب ما جاء فى التقرير الثانوى للمجلس، تبين من فحص الشكاوى وجود 69 مخالفة للمعايير والأكواد الإعلامية، و39 شكوى شملت نش أخبار كاذبة و37 شكوى شملت سبا وقذفا، و13 شكوى تضمنت تحريض على العنف، و9 شكاوى تضمنت إنتهاكا لحقوق الملكية الفكرية، و22 مخالفة شملت مخالفة للقوانين، و3 شكاوى شملت وجود ألفاظ بذيئة وإيحاءات وشكوى بالمواقع المزيفة بأسماء وهمية لشخصيات عامة.

وبلغ عدد الصفحات المزيفة التى تم رصدها 212 حساب على الفيسبوك و10 حسابات على توتير وخمس حسابات على الإنستجرام.