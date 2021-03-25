محافظ أسيوط يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة خلال زيارتها لأسيوط لافتتاح وحضور عدد من الفاعليات والأنشطة وذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ولفيف من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة.
وأوضح محافظ أسيوط إنه من المقرر أن تضمن الزيارة افتتاح معرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية للجمعيات الأهلية والأسر المنتجة ومعرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية وتوزيع المشروعات للمرأ المعيلة وحضور حفل تكريم الأمهات المثاليات فضلاً عن حضور مؤتمر اطلاق مبادرة "حياة كريمة" بالإضافة إلى افتتاح معرض الأثاث الدمياطي بنادي الشبان المسيحيين "الواي" بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.
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