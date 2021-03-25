أبو العينين يتقدم بالعزاء للشيخ محمد بن راشد في وفاة شقيقه الشيخ

تقدم النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب بخالص العزاء وصادق المواساة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومةً وشعبًا في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد – نائب حاكم دبي ووزير المالية.

وقال أبو العينين إن الراحل ترك أثرا بالغًا في نهضة البلاد وتقدمها، وخلّف إرثًا عظيمًا في فنون الإدارة المالية الناجحة، التي نقلت الإمارات إلى مستوى عالٍ من الانتعاش النقدي والإصلاح المالي.

وقال إن تاريخ الشيخ حمدان بن راشد، يتزين بمزيد من الإنجازات والنجاحات على المستوى الإقليمي والدولي، فقد كان رمزا وقيمة اقتصادية عظيمة، وفخرًا للعروبة وممثلًا لها في مختلف المحافل الدولية.

وتابع وكيل مجلس النواب: نسال الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه في دولة الامارات وكافة ربوع الوطن العربي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.