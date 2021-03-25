النائبة أمل رمزى: موازنة «2021 - 2022» داعمة للحماية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021 - 2022، يعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالعديد من الملفات وفى مقدمتها الصحة، التعليم، مياه الشرب والصرف الصحى، والأجور، وملف الدعم، وهذا يؤكد أن هناك طفرة حقيقية فى ملف الحماية الاجتماعى تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ويتم ترجمة ذلك فى صورة أرقام، ويعد مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، هو الأضخم على مدار الموازنات السابقة.





وطالبت رمزى بضرورة أن تدرج بالموازنة العامة بنود مالية لصالح دعم قطاع السياحة ولاسيما بعد ما أصاب القطاع نتيجة لفيروس كورنا، مشيرة إلى أن وضع المرشدين السياحيين كان على المستوى المالى فى حاجة لدعم وتحسبا لأية طوارئ ومن سياسة إدارة الأزمات والكوارث نأمل وضع بند فى الموازنة لهذا الأمر.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه رغم ما عانت منه العديد من الدول الكبرى بسبب الجائحة، إلا أن الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، تؤكد أن الدولة تواصل جهودها فى دعم المواطنين، وتواصل جهودها بشأن الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن، مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه، بالإضافة لدعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأشارت رمزى، إلى أنه وفقا لمشروع الموازنة من المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالى المقبل 2020 - 2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى، وهذا يؤكد أنه بالتزامن مع النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يوجد آلية واضحة وحرص على تعظيم الإيرادات، إذ شهدت مخصصات المعاشات زيادة كبيرة مقارنة بالعام المالى الجارى، بالإضافة لمخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنيه مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالى الحالى.

وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بزيادة المخصصات المالية للصحة، التعليم، والمبادرات الأخيرة التى أطلقتها القيادة السياسية، خصوصا وأن هناك جدول زمنى لتنفيذ هذه المشروعات على الأرض، وأخيرا تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل لتغطى عدد من محافظات المرحلة الأولى، وهذا يؤكد أن الموازنة العامة هى الأضخم على مدار السنوات السابقة، مجددة دعوتها لوضع القطاع السياحى ضمن منظومة الدعم.