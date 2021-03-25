وأوضح بيان صحفى، أنه تم البدء فى أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع الذى يعد أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل/ يوم.
ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فى الربع الثانى من عام 2022.
وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التى تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدى للاستشارات الهندسية استشارى التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير، وقد شملت الأعمال السابقة تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بدء تركيب الهيكل الخرسانى الرئيسى لأكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.