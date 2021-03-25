صور.. بدء تركيب الهيكل الخرسانى الرئيسى لأكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة قطاع الأعمال العام، عن كثب تطور الأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية للمصانع وفى مقدمتها مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فى إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.





وأوضح بيان صحفى، أنه تم البدء فى أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى للمصنع الذى يعد أكبر مصنع فى العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل/ يوم.

ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، حيث يستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فى الربع الثانى من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، التى تنفذها شركة جاما - الفائزة بالمناقصة - نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدى للاستشارات الهندسية استشارى التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير، وقد شملت الأعمال السابقة تمهيد الأرض للأعمال الإنشائية وإزالة المعوقات من الموقع.