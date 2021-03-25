عاجل.. السيسى: مستعدون لتقديم خبراتنا للحكومة الليبية فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى شدد على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا فى كل المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها فى ادارة المرحلة التاريخية الحالية والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجارى.

وأكد الرئيس السيسى على ثبات الموقف المصرى الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية فى المقام الأول، والذى ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطنى موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

كما أكد الرئيس، أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية فى مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خصوصا تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولوليات الأمن والاستقرار.